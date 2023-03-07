МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Евросоюз (ЕС) планирует со следующего месяца начать совместные закупки газа в попытках охладить цены на энергоносители, сообщает Reuters.

Согласно первоначальным оценкам, совокупный спрос на газ в 27 странах ЕС и трех соседних государствах в ближайшие три года составит 24 млрд кубических метров, отметил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. В апреле будет запущен первый тендер на совместную закупку газа. В ЕС ожидают, что в тендере будут принимать участие поставщики из США, Ближнего Востока и Африки, а первые контракты будут заключены в июне.

Совместные закупки газа — это новый инструмент, который может помочь сдержать цены на энергоносители. В августе цены на газ в Европе подскочили до рекордных максимумов на фоне сокращения поставок из России. Сейчас котировки откатились, однако они все равно остаются довольно высокими, способствуя ускорению инфляции и сказываясь на конкурентоспособности местных компаний.

По словам Шефчовича, интерес к совместным закупкам газа проявляют в том числе производители стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей.

ЕС откроет платформу для регистрации предприятий, заинтересованных в совместных закупках газа, с 15 марта. Спустя несколько дней начнется прием заявок со стороны компаний, которые будут осуществлять закупки, и агентов, которые будут помогать заключать сделки между поставщиками и конечными потребителями, а также предоставлять вспомогательные услуги.

"В апреле компании, участвующие в закупках, укажут, сколько газа они собираются приобрести в ходе первого тендера, — подчеркнул Шефчович. — Преимуществом системы совместных закупок является то, что мы даем доступ на рынок малому и среднему бизнесу, который не смог бы закупать партии сжиженного природного газа на спот-рынке или заключать контракты с крупными энергетическими компаниями".

По словам Шефчовича, более 50 компаний со всего мира заинтересованы в продаже газа Европе через систему совместных закупок.