МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются во вторник, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, оценивая и корпоративные отчетности. Путин обсудил с Грефом работу российского банковского сектора

По состоянию на 14.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,27% — до 7 951 пункта. Французский CAC 40 рос на 0,21% — до 7 388,53 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15 684,99 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать выступлений Пауэлла перед конгрессом во вторник и среду. Инвесторы ждут, что глава американского центробанка даст больше подсказок о дальнейших планах регулятора, что может отразиться на прогнозах по экономике.

Рынки обращают внимание также на корпоративные новости. Бумаги немецкого ритейлера Zalando растут в цене на 3,3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли в прошлом году и стабильной выручке, а инвесторы обратили внимание на усилия по повышению прибыльности, включающие сокращение персонала.

Акции Henkel дешевеют на 2,9% после публикации финотчетности. Так, в прошлом году чистая прибыль фирмы снизилась на 23%, также компания отметила риски вокруг промышленного и потребительского спроса.