МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник поднимаются, следует из данных торгов. Трейдеры ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом во вторник и среду. Греф рассказал о планах на собственные IT-решения в Сбербанке в 2023 году

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 33 463 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 12 355,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 058,75 пункта.

Важные сигналы для рынка могут дать выступления Пауэлла перед конгрессом, которые запланированы на вторник и среду. Инвесторы ожидают услышать подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора и сроках, когда ФРС может завершить цикл повышений ставки.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС в марте вновь на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.