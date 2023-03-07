МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Нефтяные котировки во вторник остаются почти без изменений после пяти сессий роста подряд. Слабые данные по импорту нефти в Китай компенсируют сомнения в устойчивости предложения, пишет Reuters.

Около 10.43 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 22 цента, или 0,26%, до 85,96 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 16 центов, или 0,2%, до 80,30 доллара за баррель.

Сокращение экспорта и импорта в Китай в январе и феврале, в том числе, нефти и нефтепродуктов, способствует медвежьим настроением на рынке. Поставки сократились, несмотря на отмену карантинных мер, что указывает на ослабление спроса на нефтепродукты в других странах.

"Учитывая высокую инфляцию в США и Европе, потребление в этих странах, вероятно, продолжит снижаться, что способствует ослаблению спроса на нефтепродукты из Китая", — отметила Айрис Панг из ING.

Между тем сомнения в устойчивости предложения оказывают некоторую поддержку нефтяным ценам. Гендиректор Chevron Corp Майк Вирт в ходе конференции в Хьюстоне заявил, что запасы нефти и предложение ограничены, из-за чего мировой рынок становится уязвимым к любым неожиданным перебоям с поставками.

Данные Американского института нефти (API) по запасам будут опубликованы во вторник, в 21.30 по Гринвичу, а отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США выйдет в среду, в 15.30 по Гринвичу.

На рынке также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое намечено на 15.00 по Гринвичу.

Инвесторы хотят увидеть, просигнализирует ли Пауэлл об уверенности в том, что ФРС идет верным путем, устойчиво приближая инфляцию к целевому уровню 2%.