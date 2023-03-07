МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник снижаются. Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед конгрессом США, сообщает Reuters.

Около 11.12 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1843,25 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 1848,40 доллара за унцию.

Золото отступило от более чем 2-недельного максимума 1858,19 доллара, достигнутого в понедельник, однако оно торгуется в узком диапазоне.

Индекс доллара прибавил 0,1%, делая золото менее привлекательным для держателей иных валют.

Пауэлл выступит перед конгрессом во вторник в среду. Кроме того, на пятницу намечена публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале.

Сигналы со стороны Пауэлла относительно дальнейшей политики ФРС и данные по рынку труда могут повлиять на динамику золота на этой неделе, говорит Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity.

Если данные по числу рабочих мест укажут на сохраняющуюся устойчивость рынка труда США, тогда ФРС может поднять процентные ставки еще сильнее. В таком случае золото может утратить позиции, достигнутые ранее в этом месяце, добавил Тан.

Между тем объем золотых резервов Китая на конец февраля оценивался в 120,28 млрд долларов против 125,28 млрд долларов в конце января.

"Центральные банки продолжат покупать золото в 2023 году. Кроме того, спрос на золотые инвестиционные слитки и монеты также, вероятно, вырастет", — отметил Кришан Гопол, старший аналитик Всемирного совета по золоту (WGC).

Спот-цены на серебро снизились на 0,3%, до 20,97 доллара за унцию, платина упала на 0,9%, до 967,54 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,7%, до 1430,82 доллара за унцию.