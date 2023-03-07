События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 — 9 марта
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 8-9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|8 мар
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,203 млн барр
|0:55
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (январь)
|118,21 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)
|0,033 трлн йен
|-0,818 трлн йен
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-3,1%
|1,4%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-5,3%
|2,0%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,1%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2022)
|2,3%
|1,9%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
|106 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|250,2 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|317,6 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (январь)
|-67,4 млрд долл
|-68,9 млрд долл
|16:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (январь)
|-0,16 млрд канад. долл
|-0,06 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)
|11,012 млн
|10,5 млн
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|4,5%
|4,5%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,165 млн барр
|-0,308 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,307 млн барр
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,613%
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|9 мар
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2022)
|0,6%
|0,8%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,2%
|0,2%
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль)
|-47%
|-49%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|15,3%
|-27,6%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|2,1%
|1,9%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|-0,8%
|-1,3%
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022)
|0,4%
|0%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|190 тыс
|195 тыс
|21:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9 мар
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.03)
|580,7 млрд долл (на 24.02)
|RUB
|Сбербанк — консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230307/840001967.html