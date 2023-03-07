МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду и четверг, 8-9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
8 мар        
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,203 млн барр  
0:55 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (январь) 118,21 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) 0,033 трлн йен -0,818 трлн йен
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -3,1% 1,4%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -5,3% 2,0%
13:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,1% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2022) 2,3% 1,9%
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль) 106 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Объем экспорта 250,2 млрд долл  
16:30 USD США — Объем импорта 317,6 млрд долл  
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (январь) -67,4 млрд долл -68,9 млрд долл
16:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (январь) -0,16 млрд канад. долл -0,06 млрд канад. долл
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь) 11,012 млн 10,5 млн
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 4,5% 4,5%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,165 млн барр -0,308 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,307 млн барр  
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,613%  
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
9 мар        
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2022) 0,6% 0,8%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,2% 0,2%
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль) -47% -49%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 15,3% -27,6%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% 0,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 2,1% 1,9%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) -0,8% -1,3%
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022) 0,4% 0%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 190 тыс 195 тыс
21:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 мар        
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.03) 580,7 млрд долл (на 24.02)  
  RUB Сбербанк — консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2022    