МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Глава ФРС заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку

По состоянию на 18.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,34%, до 33319,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,25%, до 11646,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,55%, до 4026,1 пункта. До речи главы Федрезерва фондовые индексы демонстрировали слабый рост.

Во вторник Пауэлл выступает в конгрессе США. Председатель ФРС заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку для борьбы с инфляцией. Он также отметил, что, несмотря на замедление инфляции в последние месяцы, путь до целевого уровня в 2% предстоит "долгий и ухабистый". Пауэлл также выступит и в среду.

Перед мероприятием у инвесторов были ожидания, что "председатель ФРС Пауэлл выступит с такими своими лучшими хитами, как "нам предстоит еще много работы" и "ставки будут повышаться дольше", говорил агентству Блумберг рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya). Он отмечал, что ястребиный настрой Пауэлла поддерживают высокая инфляция и сильный рынок труда.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, более 50% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов, до 5-5,25%. Днем во вторник 70% опрошенных ждали повышения на 25 базисных пунктов.