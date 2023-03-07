МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно подрос перед праздничным выходным в России, следует из данных торгов на Московской бирже. Глава ФРС заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,06%, до 2295,6 пункта, долларовый РТС снизился на 0,72%, до 951,38 пункта.

Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно; нефтяные котировки снижались, оставаясь при этом на относительно высоких уровнях, рубль при этом сдавал позиции к доллару, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В результате индекс Мосбиржи не оставлял попыток дотянуться до круглой отметки 2300 пунктов. Сдерживать активность покупателей мог фактор предпраздничного дня – завтра торги на Мосбирже не будут проводиться в связи с Международным женским днем", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (+7,18%), "Распадской" (+4,85%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 3,28%, обыкновенные акции – на 2,71%), акции НМТП (+2,13%), "Юнипро" (+2,01%), а также акции ДВМП (+1,97%), "Совкомфлота" (+1,94%) и префы "Башнефти" (+1,85%).

"Бумаги "Распадской", привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" тем временем обновили очередные максимумы с сентября прошлого года. Судя по всему, позитивный импульс бумагам сектора придали новости о скачке общего импорта угля в Китай за период с января по февраль на 70,8% в годовом выражении. СМИ также сообщили о том, что Великобритания впервые распечатала свои новые резервы угля, что указывает на повышенный интерес к ресурсу", — обращает внимание Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Глава Сбербанка Герман Греф во вторник, в частности, заявил о том, что банк прошел период безубыточности, что вызвало оживление в акциях и увело обыкновенные и привилегированные бумаги к максимумам с февраля и апреля прошлого года соответственно (котировки росли примерно на 1%)", — также замечает она.

К 19.12 мск привилегированные акции Сбербанка поднимаются на 0,98%, его обыкновенные акции – на 1,27%.

При этом в лидерах снижения – расписки HeadHunter (-1,35%), акции Polymetal (-1,31%), расписки Ozon (-1,29%), акции ИСКЧ (-1,17%) и расписки девелопера "Эталон" (-0,97%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг российский рынок будет отыгрывать события и заявления предыдущего дня. Сбербанк в этот день планирует опубликовать отчет по МСФО за 2022 год. Движения в тяжеловесных бумагах Сбера могут повлиять на общую динамику рынка. Из важной макростатистики четверга выделим еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США", — говорит Бахтин.

Его прогноз по индексу Мосбиржи на 9 марта – 2220-2320 пунктов.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что после праздника индекс Мосбиржи будет двигаться в широком коридоре 2200–2350 пунктов.