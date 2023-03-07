МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду вечером, пока рынки следят за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 30,55 доллара, или на 1,65%, — до 1 824,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 3,84% — до 20,323 доллара за унцию.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступает в конгрессе США. Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку для борьбы с инфляцией. При этом глава Федрезерва отметил, что путь до целевого уровня в 2% предстоит "долгий и ухабистый". Также рынки ожидают выступление Пауэлла, запланированное на среду.

"Стоимость золота движется вниз на фоне возможности ускорения темпов будущих повышений процентных ставок, более резких и продолжительных", — сказал порталу MarketWatch главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт (Jeff Wright). Также эксперт добавил, что в зависимости от выступления Пауэлла "падение золота до 1800 долларов может произойти очень быстро".