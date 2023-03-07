МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снизились по итогам вторника, инвесторы во всем мире оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13%, до 7 919,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 7 339,27 пункта, немецкий DAX – на 0,6%, до 15 559,53 пункта.

Во вторник Пауэлл выступил в конгрессе США. Председатель ФРС заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку для борьбы с инфляцией. Он также отметил, что, несмотря на замедление инфляции в последние месяцы, путь до целевого уровня в 2% предстоит "долгий и ухабистый". Пауэлл также выступит в конгрессе в среду.

По данным CME Group, более 50% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов, до 5-5,25%. До речи Пауэлла 70% опрошенных ждали повышение на 25 базовых пунктов.

"По фондовым рынкам пронесся громкий вздох разочарования, поскольку инвесторов вновь встряхнуло от осознания того, что работа Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в США еще далека от завершения", — цитирует агентство Франс Пресс старшего аналитика по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).