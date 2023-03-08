МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В среду пара доллар США/китайский юань поднялась до максимума более чем за два месяца и приблизилась к ключевому уровню 7. Рост доллара поддерживают сигналы председателя ФРС Джерома Пауэлла о склонности к жесткой политике, сообщает Reuters.

Доллар вырос против других основных валют до максимума за три месяца, после того как Пауэлл сказал во вторник, что, возможно, центральному банку придется ускорить темп повышения савок и поднять их выше, чем ожидается.

Укрепление доллара заставило Народный банк Китая установить его срединный курс к юаню на максимуме за неделю 6,9525 против 6,9156 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 6,9750, потом поднялась до максимума с 29 декабря 6,9782, а на момент написания статьи торговалась 6,9755.

Пара доллар/оффшорный юань достигала 6,9952, а на момент написания статьи торговалась по 6,9876.

По словам трейдеров, укрепление доллара на перспективах ужесточения политики ФРС может в ближайшее время поднять пару до 7.

Участники финансовых рынков полагают, что прорыв этого уровня может спровоцировать ожидания резкого падения юаня и отток капиталов из Китая.

На прошлой неделе управляющий Народного банка Китая И Ган сказал, что уровень 7 не является "психологическим барьером".

По словам аналитика Mizuho Bank Кена Чэуна, давление на юань достаточно сильно, чтобы пара прорвала уровень 7.

"Но доллар слишком сильно растет, и центральный банк Китая может принять меры для замедления темпа снижения юаня", — добавил он, отметив что банк больше обеспокоен темпом односторонней динамики, а не каким-либо определенным уровнем.

В то же время некоторые представители компаний и банков сообщают, что китайские экспортеры придерживают долларовую выручку или хеджируются в иностранных валютах на случай падения юаня. Такие же выводы следуют из проанализированных Reuters данных.

Давление на юань оказывает и расхождение перспектив денежно-кредитной политики в США и в Китае. Рынки ожидают более агрессивного повышения ставок ФРС, в то время как некоторые аналитики считают, что у Пекина есть возможность поддержать экономику смягчением условий финансирования.

"С учетом роста выпуска государственных облигаций в Китае в этом году мы думаем, что денежно-кредитная политика, как и бюджетная политика, останется стимулирующей", — написали клиентам аналитики в OCBC Bank, добавив, что при необходимости могут быть понижены нормы резервирования капиталов банками и процентные ставки.