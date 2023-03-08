МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В среду цены на золото упали до семидневного минимума после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл указал на возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Глава WPIC ожидает усиления дефицита предложения платины

К 06.34 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,1%, до 1812,44 доллара за унцию. Фьючерсы на золото торговались с понижением на 0,2%, по 1816,50 доллара за унцию.

В ответ на недавние сильные экономические данные, вероятно, потребуется повысить процентные ставки до более высоких уровней, чем ожидалось ранее, заявил Пауэлл. По его словам, Центробанк США готов к более масштабным повышениям ставок, если поступающие экономические данные укажут на необходимость более жестких мер для обуздания инфляции.

Выступление Пауэлла спровоцировало падение цен на золото на 1,9%, или более чем на 30 долларов, до 1812,55 доллара.

"Никто не хочет покупать золото после комментариев Пауэлла… Продажи тоже весьма небольшие, цены немного снижаются, но без особого (понижательного) импульса. Сегодня рынок находится в некотором оцепенении", — отметил Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

"Котировки золота вполне могут упасть ниже 1800 долларов", — добавил он.

Более высокие ставки снижают привлекательность золота для инвесторов, так как увеличивают альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом. Курс доллара к основным валютам достиг максимумов за несколько месяцев

На прошлом заседании центральный банк США замедлил повышение ставок до 25 базисных пунктов, тогда как в прошлом году оно было более агрессивным для обуздания инфляции, достигшей максимума за несколько десятилетий. Однако данные, поступающие в последние недели, заставляют участников рынка опасаться дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В настоящее время рынки ожидают, что на заседании 21-22 марта центральный банк повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Индекс доллара достиг 3-месячного максимума, сделав золото менее доступным для держателей других валют.

Между тем Пертский монетный двор сообщил о снижении продаж золотых монет и слитков в феврале до более чем 2-летнего минимума и о 20-процентном росте продаж монет и слитков из серебра по сравнению с январем.

Спот-цены на серебро упали на 0,1%, до 20,03 доллара за унцию, а цены на платину выросли на 0,8%, до 936,72 доллара за унцию. Палладий подорожал на 0,3%, до 1391,40 доллара за унцию.