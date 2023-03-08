МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе стабильны и продолжают оставаться на уровне ниже 500 долларов за тысячу кубометров, где они впервые за полтора года оказались в пятницу, следует из данных лондонской биржи ICE. Эксперты допустили снижение биржевых цен на газ в Европе до 400 долларов

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 479,3 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.07 мск их стоимость составляет 479,6 доллара (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 475,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года и 3 марта впервые за полтора года – с 23 августа 2021 года – опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и почти в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа. В ФРГ рассказали, как отказ от российского газа вызвал "большой стресс"

Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли ещё весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.