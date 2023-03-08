МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе дежатся ниже 500 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06%, до 3283,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,29%, до 2114,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,59%, до 20002 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,28%, до 2431,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 7307,8 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,48%, до 28444,19 пункта.

Инвесторы в Азии частично подверглись пессимизму американских рынков, которые завершили торги вторника снижением более чем на 1% по основным индексам после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Глава регулятора заявил, что ФРС продолжит повышать учётную ставку для борьбы с инфляцией.