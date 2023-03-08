МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В среду цены на нефть снижаются вторую сессию подряд на опасениях относительно более агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), которое может ослабить спрос. Вместе с тем участники ждут данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, сообщает Reuters.

В 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 22 цента, или 0,3%, до 83,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 34 цента, или 0,4%, до 77,24 доллара за баррель.

Во вторник котировки нефти Brent и WTI потеряли более 3% после слов главы ФРС Пауэлла о том, что в ответ на недавние сильные экономические данные центральный банк США, вероятно, должен будет повысить ставки до более высоких уровней, чем ожидалось ранее.

"Намеки председателя ФРС Пауэлла на "более агрессивное и длительное" повышение ставок испугали рынки и накануне спровоцировали резкое падение цен на рискованные активы, включая сырьевые товары", — считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

Впрочем, краткосрочное восстановление котировок нефти, которое наблюдалось ранее в среду перед возобновлением снижения, может объясняться фиксацией прибыли со стороны тех, кто закрывал короткие позиции. С фундаментальной точки зрения, ничего не поменялось, считает Тэн.

Отчет API предполагает первое сокращение запасов нефти после череды 10-недельного роста. Теперь трейдеры ждут данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые выйдут в среду, добавляет она.

Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы нефти на неделе 25 февраля-3 марта сократились примерно на 3,8 млн баррелей.

Девять аналитиков, опрошенных Reuters, ожидали роста на 400 000 баррелей.

Согласно отчету API, рост запасов бензина и дистиллятов составил 1,8 млн баррелей и 1,9 млн баррелей соответственно.

Комментарии Пауэлла привели к росту доллара, курс которого обычно демонстрирует обратную корреляцию с ценами на нефть, до 3-месячного максимума против корзины других основных валют. Укрепление доллара препятствует росту цен на нефть.

Во вторник индекс доллара вырос на 1,3%, до 105,65 и достиг максимума с 6 декабря.