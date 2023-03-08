МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду восстанавливаются, хотя и незначительно, после резкого снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР завершили торги преимущественно в минусе

По состоянию на 12.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,05%, до 32876 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 12177,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 3991 пункта.

Во вторник фьючерсы на американские индексы упали более чем на 1% после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил о намерение регулятора продолжить цикл повышений учетной ставки в борьбе с инфляцией.

Позднее в среду также ожидается публикация ряда статданных.

В частности, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за февраль. Ожидается, что показатель увеличился на 200 тысяч после роста января на 106 тысяч.

Эксперты также полагают, что дефицит торгового баланса США в январе увеличился до 68,9 миллиарда долларов с 67,4 миллиарда в декабре.