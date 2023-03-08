МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду торгуются с отрицательной динамикой вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит демонстрируют слабый рост

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,27%, до 7897,8 пункта. французский CAC 40 — на 0,35%, до 7313,61 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 15557,35 пункта.

Инвесторы в Европе в том числе обратили внимание на закрытие американских рынков снижением более чем на 1% по основным индексам после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Глава регулятора заявил, что ФРС продолжит повышать учётную ставку для борьбы с инфляцией.

Ужесточение монетарной политики в таком важном финансовом центре, как США, воспринимается инвесторами по крайней мере как перспектива заметного снижения притока новой ликвидности на рынки, если не рецессию, а значит, как негатив для котировок акций. Череда повышений ставки рефинансирования практически от нуля началась в прошлом году, сейчас основной индикатор находится уже на отметке 4-4,25%, и это далеко не предел.

"Мы были бы безрассудны, если бы ожидали, что мы не сможем достичь 6% по учетной ставке ФРС, и это, безусловно, оказывает влияние на рынки активов по всему миру", — сказала агентству Блумберг стратег Rabobank Джейн Фоли (Jane Foley). По мнению эксперта, если ФРС придется прилагать больше усилий, чтобы снизить инфляцию, это будет означать рецессию.