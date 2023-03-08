МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Канадский доллар достиг 4-месяного минимума против доллара США в среду, а то время как инвесторы ждут оглашения решения Банка Канады, сообщает Reuters. Ожидается, что центробанк оставит денежно-кредитную политику без изменений после восьми повышений процентной ставки.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с понижением на 0,1%, по 1,3765 после достижения самого низкого уровня с 3 ноября 1,3773.

Ослабление канадской валюты наблюдается на фоне роста доллара США до многомесячных максимумов против других основных валют ввиду того, что председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что, возможно, потребуется повышать ставки более быстрыми темпами и до более высоких уровней, чем ожидалось, чтобы обуздать инфляцию.

Прогнозируется, что Банк Канады в среду оставит ставку на уровне 4,50%, став первым из крупнейших центральных банков в мире, который приостановил цикл ужесточения политики после того, как экономический рост застопорился в 4-м квартале 2022 года. Решение банка будет объявлено в 15.00 по Гринвичу.

Канада сообщила о положительном сальдо внешней торговли в размере 1,9 млрд канадских долларов в январе, что стало неожиданностью. Это обусловлено широкомасштабным ростом экспорта, тогда как импорт показал лишь небольшой рост, причем в лидерах роста были автомобили и запчасти к ним. Об этом сообщило бюро статистики Канады Аналитики прогнозировали небольшой дефицит торговли.

Цены на нефть, один из ключевых экспортируемых товаров из Канады, упали на 1,4%, до 76,48 доллара за баррель, продолжив снижение, наблюдавшееся во вторник.

Доходность канадских гособлигаций менялась разнонаправленнно по всей кривой, демонстрирующей более глубокую инверсию. Доходность 2-летних облигаций выросла на 1,2 б.п., до 4,339%. Доходность 10-летних облигаций упала на 3,5 б.п., до 3,283%.