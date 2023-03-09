МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг держатся в узком диапазоне, сообщает Reuters. Некоторые инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выхода данных США по рынку труда, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Около 05.57 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1815,47 доллара за унцию. Котировки держатся в 5-долларовом диапазоне после падения в среду к минимуму с 28 февраля. Фьючерсы на золото на COMEX оставались без изменений, на 1819,00 долларах за унцию.

Золото считается средством хеджирования инфляционных рисков, однако повышение процентной ставки делает его менее привлекательным для инвесторов.

"Динамика цен (на золото) довольно сдержанная… На рынке по-прежнему пытаются понять, какой будет дальнейшая политика ФРС после того, как (председатель центрального банка Джером) Пауэлл заявил, что процентные ставки могут быть повышены сильнее, чем изначально предполагалось", — отметил Брайан Лан из GoldSilver Central.

В среду Пауэлл подтвердил поданный им днем ранее сигнал о склонности к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. При этом он отметил, что обсуждение размера и темпов повышения ставок продолжается, а решения будут приниматься в зависимости от поступающих данных.

Рынки учитывают в ценах повышение процентной ставки ФРС на заседании, намеченном на 21-22 марта, на 50 базисных пунктов.

"Трейдеры на рынке золота не будут сильно корректировать позиции, пока не выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, публикация которых намечена на пятницу", — отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале увеличилось на 205 000.

Согласно вышедшим в среду данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце выросло на 242 000. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до +119 000 с +106 000.

Индекс доллара США держится около 3-месячного максимума против корзины других основных валют. Рост доллара делает золото менее привлекательным для держателей других валют.

Котировки золота могут снова подскочить к 1825 долларам за унцию, а затем совершить разворот и упасть к минимуму с 28 февраля 1804,02 доллара за унцию, отметил технический аналитик Reuters Ванг Тао.

На момент написания статьи спот-цены на серебро выросли на 0,3%, до 20,05 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 938,39 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,2%, до 1370,78 доллара за унцию.