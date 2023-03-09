МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Банк России расширить круг структурных облигаций, доступных для неопытных инвесторов, следует из письма профучастников на имя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, письмо есть в распоряжении РИА Новости. Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов впервые с 20 сентября

"Мы считаем, что изменение подхода к доступу неквалифицированных инвесторов к финансовым инструментам особенно важно в связи с планами Банка России повысить критерии для признания квалифицированными инвесторами, что приведет к дальнейшему ограничению круга доступных розничным инвесторам финансовых инструментов. С учетом изложенного, предлагается рассмотреть следующие изменения… расширение числа облигаций со структурным доходом, доступных к приобретению розничными инвесторами", — говорится в письме.

Как поясняется в письме, в настоящее время круг облигаций со структурным доходом, доступных неквалифицированным инвесторам, ограничен только облигациями на один базовый актив, и для них запрещены облигации, базовым активом которых выступают корзины ценных бумаг (хотя самостоятельное приобретение этих бумаг в портфель в любых сочетаниях доступно розничному инвестору), а также полностью запрещены облигации с базовым активом в виде иностранных ETF.

Депозитарные риски, затрудняющие для розничных инвесторов приобретение иностранных ценных бумаг, отсутствуют при приобретении облигаций со структурным доходом, зависящим от изменения цен на иностранные ценные бумаги и других производных от них значений, а предлагаемая такими облигациями "защита капитала" минимизирует потери инвесторов, указывается там же.

ПОКУПКА ЦФА

НАУФОР попросила ЦБ расширить перечень доступных для покупок неопытными инвесторами цифровых финансовых активов (ЦФА). Минфин выступил за вывод ЦФА на биржевые площадки

"НАУФОР считает, что цифровые активы являются формой финансовых инструментов и доступ к финансовым инструментам в форме цифровых активов должен соответствовать правилам доступа к соответствующим финансовым инструментам рынка ценных бумаг", — говорится в письме.

Как поясняют в НАУФОР, в частности, представляется правильной отмена лимита для приобретения розничным инвестором цифровых финансовых активов — в размере 600 тысяч рублей в течение года.

"Временно, до формирования практики выпуска цифровых финансовых активов, вместо отмены может быть рассмотрено увеличение лимита на приобретения розничным инвестором цифровых финансовых активов с 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в год (с определением соответствующего лимита как нетто-позиции инвестора в каждой информационной системе), что позволило бы ограничить инвестиции в эти активы розничных инвесторов, но не мешало бы развитию рынка финансовых инструментов в форме цифровых активов", — также предлагают профучастники.

Также организация считает правильным предоставление возможности приобретения неквалифицированным инвестором цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с правом дружественных иностранных государств, и разрешение приобретать ЦФА, привязанные к стоимости ценных бумаги эмитентов из этих дружественных государств.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА

Кроме того, ассоциация призвала ЦБ снизить уровень кредитного рейтинга облигаций российских эмитентов, доступных к приобретению розничными инвесторами без проведения тестирования, следует из письма. ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков на ближайшие годы

"В настоящее время минимально допустимый кредитный рейтинг облигаций, их эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, для приобретения физическими лицами — неквалифицированными инвесторами облигаций без обязательного прохождения тестирования установлен решением совета директоров Банка России на уровне "ruААА" — по национальной рейтинговой шкале АО "Эксперт РА" и "ААА(RU)" — по национальной рейтинговой шкале АКРА (АО)", — говорится в письме.

"Данные значения являются наивысшим уровнем, соответствующим надежности финансовых обязательств правительства Российской Федерации. Вместе с тем для целей определения финансовых инструментов, приобретение которых требует проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, указанный уровень кредитного рейтинга представляется неоправданно высоким", — считают в СРО.

Проведение тестирования в отношении простых облигаций с высоким уровнем кредитного качества затрудняет и даже отталкивает инвесторов от их приобретения, искажает восприятие у инвесторов существующих на финансовом рынке рисков, приравнивая инвестиции в такие облигации к другим требующим тестирования более рискованным финансовым инструментам и операциям (маржинальные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами и т.п.), отмечается там же.

"В связи с вышеизложенным, предлагаем включить в число облигаций, приобретение которых физическими лицами — неквалифицированными инвесторами не требует проведения тестирования, облигаций с высоким и умеренно высоким уровнем кредитного рейтинга (до уровня "А-" включительно), — говорится в письме.

ПЛЕЧО В МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ

НАУФОР также попросила ЦБ сохранить действующий размер кредитного плеча для розничных инвесторов независимо от даты начала совершения ими операций на фондовом рынке. Белоруссия готовится к новому размещению облигаций в России

В конце января директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова сказала, что Банк России предусмотрит пониженный размер плеча для начинающих инвесторов в рамках концепции изменения правил маржинальной торговли.

"Банк России заявляет о планах ограничения размера плеча для начинающих инвесторов в течение первого года совершения ими маржинальных сделок. НАУФОР считает, что действовавшие до 2022 года правила являются сбалансированными и хорошо защищают интересы инвесторов, как с точки зрения ограничения рисков, так и с точки зрения информирования клиентов о рисках маржинальных сделок перед началом их совершения и тестирования на знание и понимание особенностей таких сделок и связанных с ними рисков", — говорится в письме.

"Снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов в 2022 году было реализовано как временная мера в условиях высокой волатильности. Поскольку в настоящее время волатильность снизилась, и в любом случае перестала быть неожиданной для инвесторов и брокеров, должен быть восстановлен обычный подход к предоставлению кредитного плеча, поскольку маржинальные сделки имеют большое значение для обеспечения ликвидности рынка", — указывается в сообщении.

В НАУФОР считают исключительно важным сохранение возможности операций с плечами для обеспечения глубины рынка, его ликвидности и снижения волатильности как рыночного условия защиты интересов инвесторов как совершающих операции с плечом, так и не совершающих такие операции.

"Ограничение операций с плечом оттолкнет от финансового рынка инвесторов, которые готовы к таким операциям, и в целом скорее навредит интересам инвесторов, чем поможет им", — уверены профучастники.

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАУФОР также предложила снять запрет на заключение розничными, неквалифицированными инвесторами внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с защитой капитала. Кроме того, предлагается снизить порог минимальной суммы инвестиций в ЗПИФ недвижимости для неквалифицированных инвесторов до 1 тысячи рублей или исключение подобного ограничения вовсе.

Еще одно предложение НАУФОР — снизить требования к допуску паев иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF) к обращению на торгах российского организатора торговли без заключения договора с эмитентом ценных бумаг.