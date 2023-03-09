МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В среду цены на пшеницу в Чикаго упали до 18-месячного минимума на ожиданиях продления зерновой сделки и ввиду слабого экспортного спроса, сообщило агентство Reuters.

"Основную часть (вчерашней) сессии цены на пшеницу снижались, сначала из-за ожиданий продления соглашения о зерновом коридоре, а затем — на фоне обсуждений отчета WASDE", — отметил Чарли Сернатингер, аналитик Marex Capital Markets.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили торги с понижением на 8 3/4 цента, по 6,25 1/2 доллара за бушель. Рынок негативно отреагировал на прогноз Минсельхоза США, который предполагает более крупные, чем ожидалось ранее, внутренние запасы кукурузы.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 2 1/4 цента, по 15,17 3/4 доллара за бушель. Минсельхоз США понизил оценку производства сои в Аргентине с 41 млн тонн до 33 млн тонн, превзойдя ожидания аналитиков относительно снижения урожая.

"Если кто-то ожидал, что Минсельхоз не пойдет на столь резкое (понижение прогнозов)… то он ошибался", — отметил Крейг Тернер из Daniels Trading.

Американский рынок пшеницы находился под давлением на фоне конкуренции со стороны дешевой российской пшеницы и ожиданий продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в этом месяце и которая содействует росту мирового предложения.

В среду президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш высказались за продление российско-украинского соглашения о зерновом коридоре в Черном море.

На следующей неделе в Женеве состоится встреча генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен с российской стороной, на которой будет обсуждаться продление зерновой сделки, сообщил в среду один из представителей ООН.

В среду один из источников в турецких дипломатических кругах отметил, что Анкара прилагает все усилия для того, чтобы договоренности между Россией и Украиной были продлены, однако требования Москвы в рамках зерновой сделки пока не удовлетворены.