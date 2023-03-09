МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале торгов и преодоления отметки в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы в минусе на корпоративных новостях

Индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижается на 0,65%, до 2280,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 946,56 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи поднимался выше 2300 пунктов, впервые с 20 сентября, но затем ушел в минус.

"Двухдневное выступление председателя ФРС в Конгрессе сформировало негативный фон на рынках. Доллар укрепился, усилились ожидания более высокой ставки в США. Подешевели нефть и металлы. Плюс к этому риторика между США и Китаем становится всё более жёсткой. Возможно, что для российского рынка это имеет опосредованное значение, но инвесторам необходимо какое-то время, дабы соотнести свои ожидания с новыми рисками", — комментирует РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"И, наконец, отметка 2300 пунктов по индексу Мосбиржи пока кажется избыточно оптимистичным значением. Российские участники торгов пока не готовы к многодневным ралли, поэтому фиксируют прибыль после её появления. В утренние часы индекс Мосбиржи поднялся до 2300 пунктов, но именно это стало уже техническим сигналом на фиксацию прибыли. Коррекционное движение вряд ли будет продолжительным", — добавляет эксперт.

Тем временем цена обыкновенных акций Сбербанка сразу после выхода финансовой отчетности колебалась недалеко от уровня закрытия торгов во вторник, однако в текущий момент заметно снижается вместе с рынком – на 0,87%.

"Интересен рост количества клиентов, использующих СберID для доступа к 150 сервисам "Сбера" и партнеров – рост с 32,5 миллиона до 55 миллионов. Также глава "Сбера" Герман Греф заявил, что достигнутый запас прочности позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов за 2022. Считаем результаты ожидаемыми, на котировки больше повлияет решение о выплате дивидендов", — комментирует аналитик компании "Цифра брокер" Даниил Болотских.