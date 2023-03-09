МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг показывают снижение, следует из данных торгов. Рынки ожидают статистику по рынку труда США в четверг и пятницу. Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США за неделю

По состоянию на 12.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,12%, до 32 772 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 12 165,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3 984,5 пункта.

Позднее в четверг будет опубликована статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 4 марта их число выросло на пять тысяч, до 195 тысяч заявок.

В пятницу выйдет статистика по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы в феврале сохранится на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики вырастет на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.