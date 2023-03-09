МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В четверг доллар США торгуется около максимума почти за три месяца при поддержке заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что для сдерживания инфляции процентные ставки, возможно, придется поднимать выше и быстрее, чем ожидается сейчас, передает Reuters.

Китайский юань снизился после выхода данных по инфляции, оказавшейся неожиданной слабой.

Выступая в среду в конгрессе, Пауэлл подтвердил поданный им днем ранее сигнал о склонности к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. При этом он отметил, что обсуждение размера и темпа повышения ставок продолжается, а решения будут приниматься в зависимости от поступающих данных.

После этой осторожной фразы резкий рост доллара, начавшийся ранее в течение недели, приостановился. Он отступил от максимума почти за три месяца против японской иены, до 136,55.

Пары евро/доллар и британский фунт/доллар восстановились с многомесячных минимумов, достигнув 1,0555 и 1,1845 соответственно.

"Пауэлл признал, что решение мартовского заседания будет зависеть от данных, — сказал аналитик Macquarie Тьери Визман. — Остается узнать, было ли ускорение роста экономики в январе единичным случаем или трендом".

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 105,57, недалеко от достигнутого в среду трехмесячного максимума 105,88.

В последние недели вышли сильные экономические данные США, указавшие на устойчивое инфляционное давление. Это побудило Пауэлла заявить в среду, что ФРС, видимо, придется повышать ставки более агрессивно, чем ожидают рынки.

После заявлений Пауэлла трейдеры пересмотрели прогнозы динамики ставок: теперь они ожидают повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте с вероятностью около 70%. Месяц назад они оценивали такую вероятность всего в 9%.

Рынки также прогнозируют, что до конца года ставка будет находиться выше 5,5%.

Юань снизился после того, как ранее в четверг вышли данные, продемонстрировавшие замедление инфляции в Китае в феврале, которые могут указывать на слабость потребления и восстановления экономики.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась около психологически важного уровня 7,00, по 6,9803.

Банк Канады в среду оставил ключевую ставку на уровне 4,50%, став первым из ключевых центральных банков, приостановивших цикл повышения стоимости заимствований.

Пара доллар США/канадский доллар снизилась почти до пятимесячного минимума, а на момент написания статьи пара торговалась почти без изменений, по 1,3795.

По той же причине австралийский доллар находится под давлением, но на момент написания статьи на азиатской сессии он поднялся против доллара США на 0,3%, до 0,6612.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал в среду, что центральный банк приблизился к паузе в цикле ужесточения политики, которая может начаться уже в апреле.

"Похоже, Лоу готов к расширению расхождения траекторий денежно-кредитной политики между Австралией и США", — сказала старший экономист Commonwealth Bank of Australia Белинда Аллен.