МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на российском рынке в 2022 году выросло на 8% в годовом исчислении, до 5,2 миллиона, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ. В ЦБ рассказали о внедрении системы быстрых платежей в крупных банках

"По состоянию на конец четвертого квартала (2022 года — ред.) число ИИС составило 5,2 миллиона единиц (+2% к/к и +8% г/г). Прирост обеспечили брокерские ИИС, в то время как количество ИИС в рамках ДУ (доверительного управления — ред.) сокращалось на фоне выхода клиентов из массовых стратегий, инвестирующих в российские облигации. Этому способствовали низкая доходность и истечение трехлетнего периода по договорам, открытым до четвертого квартала 2019 года", — говорится в обзоре.

Объем портфелей ИИС по итогам года снизился на 19% в годовом исчислении, до 446 миллиардов рублей, несмотря на значительные нетто-взносы. Основной причиной снижения стоимости активов стала отрицательная переоценка по российским и иностранным акциям. Нетто-взносы на ИИС по итогам года составили 84 миллиарда рублей (годом ранее – 127 миллиардов), основная их часть пришлась на начало и конец года. Активность в конце года объясняется особенностями исчисления налогового вычета со взносов на ИИС, поясняет ЦБ.

Средний размер счета в рамках брокерского обслуживания снизился за год с 98 до 74 тысяч рублей, а в рамках ДУ – с 248 до 210 тысяч. Значительная часть ИИС на брокерском обслуживании остаются пустыми ("пробными"). Отчетность профучастников-НФО показывает, что доля пустых брокерских ИИС за год снизилась с 71 до 66%, оценили в Центробанке.

Доля денежных средств в структуре активов ИИС за прошлый год выросла с 15% до 19%, а доля государственных облигаций – с 5% до 8%. Доля акций резидентов увеличилась с 25%, до 26%, несмотря на значительное снижение фондового индекса. При этом доля акций и депозитарных расписок нерезидентов (включая замороженные) уменьшилась с 13% до 8%. Доля иностранных активов на ИИС (включая иностранную валюту на счетах) снизилась за год с 22% до 15%, также оценили в ЦБ.

Доля валюты недружественных стран в структуре активов ИИС сократилась с 3% до 2%. Доля прочих иностранных валют (прежде всего юаней) выросла, однако не превышала 1%. Основная часть иностранных активов сосредоточена на брокерских ИИС (18% от активов на брокерских ИИС), в то время как на ИИС в рамках ДУ их доля незначительна (3% от активов на ИИС в рамках ДУ), резюмировал финансовый регулятор.