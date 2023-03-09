МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на CBOT в четверг растут в цене после падения до 18-месячного минимума, сообщает Reuters. Заявления Москвы ослабили ожидания относительно продления сделки по вывозу зерновых из Украины.

Соя и кукуруза дорожают на фоне понижения оценок урожая в Аргентине.

Американский рынок пшеницы в последнее время находился под давлением ввиду высокой конкурентоспособности российского зерна и ожиданий, что сделка по созданию зернового коридора в Черном море будет продлена.

Однако Кремль в четверг заявил, что остается "много вопросов" касательно зерновой сделки. Кроме того, переговоров между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем пока не запланировано.

Около 11.36 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 6,88 1/4 доллара за бушель. Ранее в четверг цены снижались до 6,83 1/2 доллара за бушель, минимума с сентября 2021 года.

Соя торговалась с повышением на 0,6%, по 15,26 1/2 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,6%, до 6,29 доллара за бушель.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Соглашение не будет продлено без согласия России. Москва заявляет, что недовольна некоторыми аспектами сделки.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан на следующей неделе встретится с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы обсудить продление соглашения, сообщил в среду пресс-секретарь ООН.

Между тем в зерновой бирже Росарио понизили прогноз урожая сои в Аргентине в 2022-2023 сельскохозяйственном году, опустив его до самого низкого уровня за этот век. Биржа предупреждает о возможности дальнейшего снижения оценок, так как ключевые сельскохозяйственные регионы страны охвачены засухой.

Спекулятивные инвесторы увеличили чистую длинную позицию по фьючерсам на кукурузу на CBOT на неделе 8-14 февраля, согласно опубликованным в среду данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

По данным регулятора, инвесторы также сократили чистую короткую позицию по фьючерсам на пшеницу и увеличили чистую длинную позицию по сое.