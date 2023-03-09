Физлица в феврале купили акций на российском рынке больше, чем продали
Частные инвесторы в феврале купили акций на российском рынке больше, чем продали
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Частные инвесторы в феврале купили акций на рынке РФ на 3,9 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России.
"Основными нетто-покупателями в феврале оставались физические лица, купившие акции российских компаний на сумму 3,9 миллиарда рублей. Розничные инвесторы по‑прежнему являются главными участниками на рынке акций – в феврале их доля в среднем составила 80%", — говорится в обзоре.
Покупки акций также осуществляли нефинансовые организации и системно значимые кредитные организации на сумму 2,3 и 0,4 миллиарда рублей соответственно. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и за счет собственных средств совершали продажи на сумму 1,1 и 2,2 миллиарда рублей соответственно.
Нерезиденты из дружественных стран в феврале также осуществляли продажи акций в целом на 3,5 миллиарда рублей (в январе – на сумму 2,8 миллиарда рублей).
В январе 2023 года частные инвесторы купили акций на российском рынке на 5,4 миллиарда рублей больше, чем продали, сообщал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за январь.