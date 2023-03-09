МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Частные инвесторы в феврале купили акций на рынке РФ на 3,9 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. Назван способ вернуть замороженные на Западе активы россиян

"Основными нетто-покупателями в феврале оставались физические лица, купившие акции российских компаний на сумму 3,9 миллиарда рублей. Розничные инвесторы по‑прежнему являются главными участниками на рынке акций – в феврале их доля в среднем составила 80%", — говорится в обзоре.

Покупки акций также осуществляли нефинансовые организации и системно значимые кредитные организации на сумму 2,3 и 0,4 миллиарда рублей соответственно. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и за счет собственных средств совершали продажи на сумму 1,1 и 2,2 миллиарда рублей соответственно.

Нерезиденты из дружественных стран в феврале также осуществляли продажи акций в целом на 3,5 миллиарда рублей (в январе – на сумму 2,8 миллиарда рублей).

В январе 2023 года частные инвесторы купили акций на российском рынке на 5,4 миллиарда рублей больше, чем продали, сообщал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за январь.