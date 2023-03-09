МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Банк России прорабатывает с Мосбиржей механизм, чтобы рыночные цены низколиквидных акций не отрывались от фундаментальных оценок, видит риски формирования пузырей в случае неоправданного роста и фиксации котировок на этом уровне, следует из "Обзоров рисков финансовых рынков" Банка России за январь 2023 года. Физлица в феврале купили акций на российском рынке больше, чем продали

"Значимые ценовые колебания происходили на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких либо новостей со стороны эмитентов. Банк России совместно с Московской биржей прорабатывает механизмы предупреждения ситуаций, связанных с потенциальным расхождением рыночных цен с фундаментальными оценками для низколиквидных инструментов", — говорится в обзоре.

"Рост акций третьего эшелона происходил на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких либо новостей со стороны эмитентов. В последующие дни наблюдалась корректировка котировок акций, однако цены отдельных ценных бумаг не достигли значений, наблюдавшихся до всплеска волатильности. Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка", — уверены в ЦБ РФ.