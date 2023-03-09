МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX растут на прогнозах более холодной, чем ожидалось, погоды и ожиданиях увеличения потребности в отоплении помещений в ближайшие две недели, передает Reuters.

Цены также растут, поскольку поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport выросли после снижения ранее на этой неделе.

Между тем на рынке ожидают выхода данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам. Предполагается, что запасы газа в США на отчетной неделе сократились слабее обычного из-за мягкой погоды.

Аналитики прогнозируют, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 25 февраля — 3 марта сократились на 80 млрд кубических футов. Год назад запасы снизились на 126 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет —101 млрд кубических футов.

Если эта оценка верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 2,034 трлн кубических футов, что на 21,7% выше среднего 5-летнего значения.

Около 13.23 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ торговались с повышением на 6,3 цента, или 2,5%, по 2,614 доллара за млн БТЕ. В среду цены упали на 5%, до минимума закрытия с 24 февраля.

В последние недели отмечается чрезмерная волатильность котировок газа на фоне корректировки метеопрогнозов.

Так, 22 февраля котировки ближайших фьючерсов на газ на NYMEX упали ниже 2 долларов, до 28-месячного минимума, поскольку метеопрогнозы предполагали более теплую погоду. При этом неделю спустя, 3 марта, контракты закрылись на 5-недельном максимуме выше 3 долларов за млн БТЕ на прогнозах более холодной погоды. Котировки обвалились на 15% 6 марта ввиду прогнозов более высоких температур воздуха.

Объем поставок природного газа на СПГ-терминал Freeport в среду и четверг может составить 0,8 млрд кубических футов в день против 0,1 млрд кубических футов во вторник, согласно данным Refinitiv. В феврале работа СПГ-терминала Freeport возобновилась после 8-месячного простоя, вызванного пожаром в июне 2022 года.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,2 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. В марте 2022 года, до приостановки терминала Freeport, объем поставок трубопроводного газа достиг рекордных 12,9 млрд кубических футов в день.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре производство достигало рекордных 99,9 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 119,6 млрд кубических футов в день против 115,8 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv. Увеличению потребления может поспособствовать холодная погода.