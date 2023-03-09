МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации данных о количестве заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 211 тысяч

По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,56%, до 32983,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,59%, до 11644,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,46%, до 4010,4 пункта.

До открытия торгов министерство труда США опубликовал данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 марта, увеличилось больше прогноза — до 211 тысяч.

Рынки внимательно следят за данными, связанными с рынком труда США, так как они могут указать на дальнейшие действия Федрезерва. Так, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в феврале увеличилось на 242 тысячи при ожидаемом росте на 200 тысяч.

В пятницу американское министерство труда опубликует данные по безработице. Прогнозируется, что показатель остался на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 205 тысяч.