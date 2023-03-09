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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230309/840021621.html
Российский рынок акций снизился на 0,2 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,24%, до 2290,14... ПРАЙМ, 09.03.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,24%, до 2290,14 пункта, долларовый РТС — на 0,05%, до 950,93 пункта.