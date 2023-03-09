МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,2%, следует из данных Московской биржи. В США назвали объем замороженных активов россиян

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,24%, до 2290,14 пункта, долларовый РТС — на 0,05%, до 950,93 пункта.