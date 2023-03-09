МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Котировки золота подскочили в четверг, а доллар США ослаб после публикации данных, свидетельствующих о более сильном, чем ожидалось росте числа первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе. Представленный отчет позволили инвесторам надеяться на то, что Федеральная резервная система (ФРС) будет повышать ставки менее агрессивно, чем опасались многие, пишет Reuters.

По состоянию на 15.13 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 1,1%, до 1830,35 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 1%, до 1836,70 доллара.

"Неделя для золота выдалась трудной, учитывая заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла…однако сильный рост первичных заявок на пособие по безработице обеспечил повышательный импульс золоту", как и ослабление доллара, отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на отчетной неделе продемонстрировало самый сильный рост за последние пять месяцев, но базовый тренд все еще соответствует высокому спросу на рынке труда США.

Индекс доллара упал на 0,4%, что сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

"Тот факт, что мы, вероятно, начинаем наблюдать разворот показателей рынка труда, заставляет трейдеров полагать, что ФРС не сможет осуществить повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов по итогам следующего заседания", — сказал Хаберкорн. Если же данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу будут значительно отличаться от прогнозов, то золото может пробить вверх уровень 1850 долларов, добавил он.

Серебро на рынке спот на момент написания статьи торговалось с повышением на 1,2%, по 20,24 доллара за унцию, платина прибавила 1,5%, до 951,45 доллара, а палладий потерял 0,8% и торговался по 1361,86 доллара.