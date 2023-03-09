МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг растет, рынки ждут статистику из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 13,45 доллара, или на 0,74% — до 1 832,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,13% — до 20,177 доллара за унцию.

В пятницу станут известны данные рынка труда США. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в феврале остался на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 205 тысяч после роста на 517 тысяч месяцем ранее.

Статистика может дать подсказки насчет дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, и наоборот.

Рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что все зависит от пятничного отчета по занятости в США, а затем от индекса потребительских цен на следующей неделе."Если эти макропоказатели выйдут более высокими или хотя бы совпадут с ожиданиями, то это может еще больше увеличить ожидания повышения ставки на 50 пунктов на заседании ФРС 22 марта", — рассуждает эксперт в контексте стоимости золота.