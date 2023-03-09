МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов четверга в ожидании публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,63%, до 7 879,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 7 315,88 пункта, немецкий DAX вырос на символические 0,01%, до 15 633,21 пункта.

В пятницу американское министерство труда опубликует показатель безработицы в стране. Прогнозируется, что он остался на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 205 тысяч.

Статистика по рынку труда в США может подсказать инвесторам курс дальнейшей политики Федеральной резервной системы, поскольку регулятор в оценке своих действий основывается на показателях занятости в стране, а также на данных по инфляции.

"Кажется, что инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии завтрашнего отчета о занятости", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик торговой платформы OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).