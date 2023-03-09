МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Финдиректор Citigroup Inc Марк Мейсон заявил инвесторам в среду, что ФРС США, вероятно, продолжит бороться с инфляцией и повышать процентные ставки, и это позволяет ожидать "мягкой рецессии" во второй половине текущего года, передает Reuters.

"ФРС намерена очень решительно продолжать корректировать ставки, чтобы снизить инфляцию до уровня 2%", — отметил он.

Финансовое состояние потребителей в целом остается благоприятным, однако растущая инфляция и замедление экономической активности уже оказали давление на некоторые домохозяйства, полагает Мейсон. Менее платежеспособные клиенты начинают задерживать выплаты по кредитным картам, что может принести банку новые убытки.

Ослабление деловой активности продолжит сказываться на Citi и ее конкурентах с Уолл-стрит, а инвестбанковские комиссии в текущем квартале, вероятно, сократятся примерно на 40%, добавил он.

Объемы трейдинга Citi в 1-м квартале предположительно сократятся 7%-9% по сравнению с сильным прошлогодним кварталом, когда конфликт на Украине взбудоражил финансовые рынки и привел к всплеску активности.

Несмотря на экономическую неопределенность, Мейсон подтвердил комментарии, согласно которым выручка Citi в этом году может вырасти примерно до 78-79 млрд долларов с 75 млрд долларов в 2022 году.