МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары выросли против слабеющей иены, после того как правление Банка Японии приняло решение оставить в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику. Это было последнее заседание банка под руководством действующего управляющего Харухико Куроды, сообщает Reuters.

Пара австралийский доллар/иена поднималась до 89,99 от достигнутого в начале сессии минимума за семь недель 89,22.

Пара новозеландский доллар/иена выросла на 0,5%, до 83,43, после падения на предыдущей сессии на 1%, до 82,99.

На заседании в пятницу Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, не исключив ее коррекции новым руководством, которое займет посты в апреле.

На момент написания статьи иена находилась против доллара США примерно на 0,3% ниже уровня закрытия четверга, за доллар давали 136,55 иены. Ранее в пятницу японская валюта подала против американской на 0,62%.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,3%, на минимуме с начала ноября 0,6574, и может потерять за неделю 2,9%.

Прорыв ниже 0,6545 усилит нисходящий тренд пары.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась без изменений, по 0,6099, недалеко от достигнутого на этой неделе минимума за четыре месяца 0,6083, а с начала недели она снизилась на 2%.

Вышедшие в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в США стали сигналом о том, что ожидаемый позднее в пятницу отчет по занятости вне сельского хозяйства может быть слабым, что оказало некоторое давление на доллар США.

Данные по занятости рассматриваются как один из важнейших индикаторов состояния рынка труда и дальнейшей траектории политики ФРС. Ранее на этой неделе ее председатель Джером Пауэлл сказал, что центральный банк может ускорить повышение ставок и поднять их выше, чем ожидают рынки, если данные укажут на необходимость таких мер борьбы с инфляцией.

"Сильный отчет по занятости может обусловить падение пары австралийский доллар/доллар США до 0,64", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

"Если данные совпадут с прогнозом или превысят его, ожидания повышения (ключевой ставки ФРС) на 50 базисных пунктов в этом месяце, вероятно, усилятся и спровоцируют резкий рост доллара США", — добавила она.

После того как Резервный банк Австралии просигнализировал о вероятности паузы в цикле ужесточения политики, для австралийский государственных облигаций настал звездный час. За неделю доходность трехлетнего долга упала на 24 базисных пункта, до 3,354%, а десятилетнего — на 28 базисных пунктов, до 3,629%.