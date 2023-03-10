МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром стабильна на уровне чуть ниже 1 835 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию макростатистики из США. Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января

По состоянию на 8.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,07% — до 1 833,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,83% — до 19,997 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг сигналов из США, которые могут указывать на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Так, позднее в пятницу будет опубликована статистика по безработице в США.

Согласно прогнозам, безработица в стране в феврале сохранилась на уровне 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики вырастет на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.

Сильная статистика может поддержать ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС. По данным CME Group, 60,2% аналитиков ожидают повышения учетной ставки в марте на 50 базисных пунктов — до 5-5,25% годовых. В то же время 39,8% ожидают увеличения на 25 базисных пунктов, как и в феврале. От темпов повышения ставки и тона ФРС будет зависеть доллар, который влияет на стоимость золота.

Слабое снижение стоимости драгоценного металла обусловлено и коррекционной динамикой. В четверг золото подорожало на 0,9%, примерно с 1 819 долларов.