МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу опускается, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают статистику из США, которая может повлиять на стоимость доллара, рынки оценивают также и внутренние новости по КНР. Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января

По состоянию на 8.27 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,62%, до 3,983 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,65%, до 8 853 долларов, алюминия — на 1,1%, до 2 328 долларов, цинка — на 0,03%, до 2 974 долларов за тонну.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика по безработице в США, которая может указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Данные могут отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны сырьевые товары.

Рынки обратили внимание и на новости из Китая, который является крупнейшим потребителем меди. Ранее Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на третий срок.