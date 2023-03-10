МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 в пятницу снижается, поскольку акции банков страны начали дешеветь на фоне общемирового спада в банковском секторе, в то время как неопределенность насчет политики центральных банков усилилась в преддверии отчета о занятости в США, сообщает Reuters.

Индекс FTSE 100 снизился на 1,7%. Банковский сектор опустился на 4,6% до 8-недельного минимума на фоне обвала в бумагах американского банка SVB Financial, начавшегося после размещения его акций.

Акции HSBC, Barclays, Lloyds и Natwest Group подешевели на 4,3%-6%.

Данные о том, что экономика Великобритании в январе выросла на 0,3% в месячном сравнении, превзойдя прогнозы, увеличили шансы на очередное повышение процентных ставок Банка Англии в этом месяце. При этом, как сообщила Национальная статистическая служба Великобритании, в промышленном производстве и строительном секторе наблюдалось падение.

Позднее в течение дня ожидается отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, возможно, поможет участникам рынка понять, насколько сильно ФРС повысит процентные ставки в текущем месяце.