МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу опускаются, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выход статистики по безработице в США. Аналитики ждут сохранения показателя безработицы в США на уровне января

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,38%, до 32 136 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 11 997,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3 909,25 пункта.

Важным событием для рынков остается макростатистика по рынку труда из США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.

При этом в целом фьючерсы сохраняют негативную динамику фондовых индексов США в четверг, когда биржи упали в пределах 2%. Опасения предыдущей торговой сессии были связаны с заявлением SVB Financial Group о намерении разместить акции в рамках возмещения потерь от продажи ценных бумаг. В результате акции SVB упали в цене по итогам торгов четверга на 60,4%, на предторгах дешевеют еще на 41,9%, а банковский сектор США просел днем ранее на 6,5%.

Трейдеры продолжают опасаться возможной рецессии по мере того, как Федеральная резервная система (ФРС) США поднимает ставки. По данным CME Group, 57,2% аналитиков ожидают повышения учетной ставки в марте на 50 базисных пунктов — до 5-5,25% годовых. В то же время 42,8% ожидают увеличения на 25 базисных пунктов, как и в феврале.