МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает утреннюю негативную динамику и теряет в пределах 1% на внешнем негативном фоне, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. В Венгрии посоветовали Европе поучиться экономическому патриотизму у США

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.44 мск снижался на 0,79%, до 2271,95 пункта, долларовый РТС — на 0,97%, до 941,75 пункта.

Майский фьючерс нефти марки Brent снижается на 0,56%, до 81,13 доллара за баррель.

"Российский рынок сегодня торгуется на отрицательной территории. Внешний фон для отечественных складывается не лучшим образом – ранее на этой неделе прозвучали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла в "ястребиной" тональности, и ожидания более жесткого повышения ключевой ставки Федрезерва на ближайшем заседании возросли", — говорит аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

"Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие участники воздерживаются от покупок акций или продают их из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. К тому же мы все еще находимся недалеко от полугодовых вершин. Поэтому спекулятивно настроенные участники стремятся зафиксировать прибыль, к чему подталкивает даже незначительное ухудшение рыночной или геополитической обстановки", — также отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных отчетностях, свои результаты по МСФО уже опубликовала Мосбиржа, замечает Постоленко из УК "Первая".

Акции Московской биржи открыли торги в небольшом плюсе, поднявшись максимально на 0,3% после публикации данных по МСФО за 2022 год. Однако затем бумаги торговой площадки перешли в минус и теряли порядка 1%. К текущему моменту акции Мосбиржи снижаются на 0,26%.

Также сегодня ожидается отчет за четвертый квартал 2022 года от ТМК (-0,57%) и возможные комментарии в отношении дивидендов, добавляет Постоленко.

"Расписки TCS Group ("Тинькофф") (-0,99%) продолжают отыгрывать факторы, связанные с давлением извне, в том числе включение "Тинькофф банка" в санкционные списки. Кроме того, банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты 20 марта купона в размере 9 миллионов долларов по размещенным в 2021 году "вечным" евробондам. Ставка купона у этого выпуска составляет 6%, выплаты должны производиться каждые три месяца", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах роста – акции НМТП (+4,47%), префы "Башнефти" (+2,69%), акции ММК (+1,6%).

В лидерах снижения – акции "Белуги" (-2,03%), "Русснефти" (-1,%), МКБ (-1,32%), "Яндекса" (-1,15%) и акции ГК "ПИК" (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Российский фондовый рынок по итогу торгов может завершить день в умеренном минусе на фоне фиксации прибыли перед выходными после быстрого подъема с середины февраля, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"В фокусе внимания инвесторов сегодня данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы после завершения основной торговой сессии. Они особенно важны в преддверии заседания ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно состоится в следующую пятницу", — добавляет аналитик.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области 2260–2266 пунктов, до которой он сегодня немного не дошел, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ухудшение внешнего фона может привести к тому, что российский рынок уже до конца торгов пробьет эти уровни, ускорив снижение, добавляет он.