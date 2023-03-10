МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Представитель американского автопроизводителя Ford в пятницу заявила, что компания планирует сократить на своем заводе в Валенсии на востоке Испании 1100 рабочих мест, передает Reuters.

Компания уведомила о своем решении профсоюзы. Как пояснила представитель Ford, данное решение является частью изменений в линейке автомобилей, которые компания производит в Европе.

"Ford настроен на конструктивное сотрудничество с профсоюзами для снижения влияния увольнений на сотрудников, их семьи и местное сообщество", — отметила представитель.

Автопроизводитель решил остановить в Валенсии сборку минифургонов Galaxy и машин S-Max, похожих на микроавтобусы.

В прошлом году Ford сообщил, что повременит с производственными инвестициями в Испании, сославшись на "пересмотренный прогноз для Европы". При этом он добавил, что не отказывается от плана позднее в этом десятилетии начать выпуск электромобилей на своем испанском заводе.

План по сборке электромобилей, вероятно, приведет к сокращению рабочих мест, как предупредила компания при анонсировании этого проекта.