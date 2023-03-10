МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Котировки сжиженного природного газа (СПГ) в Азии на этой неделе достигли самого низкого уровня с июля 2021 года. Причиной этого стал сдержанный спрос. Однако столь сильное снижение котировок побудило некоторых китайских игроков вернуться на рынок. Вероятно, они составят конкуренцию европейским покупателям. Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу, заявила аналитик

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в апреле на этой неделе составила 13,50 доллара за млн БТЕ, что на 1 доллар, или 6,9%, ниже уровня предыдущей недели.

С начала года котировки упали почти на 52%, отступив на 81% с пика 70,50 доллара за млн БТЕ, достигнутого в августе 2022 года.

"Цены в Азии теперь достаточно низки для того, чтобы заинтересовать китайских покупателей. Две поставки забронированы государственной компанией Китая, причем одна из них предназначена для собственных нужд, а вторая — на условиях FOB. Оба контракта имеют привлекательную цену, один даже ниже 12 долларов за млн БТЕ", — сказал Тоби Копсон из Trident LNG. СПГ с завода Golden Pass в США не поможет Европе, считает эксперт

"В течение некоторого времени настроения оставались медвежьими, но все же рынок должен укрепляться, учитывая увеличение китайских участников на рынке спот, а также то, что европейские покупатели будут на первых порах сохранять осторожность. Конкуренция же за поставки теперь очевидна", — добавил он.

Сэмюэль Гуд из Argus полагает, что многие трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на СПГ в Китае летом, тогда как заполненность подземных хранилищ Европы обещает остаться высокой к началу периода пополнения запасов.

Устойчивое снижение цен на СПГ привлекает на физический рынок игроков из юго-восточных районов Азии и Южной Америки, добавил он.