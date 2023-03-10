МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Московская биржа до конца третьего квартала представит обновленную дивидендную политику, сообщил на телеконференции для инвесторов исполняющий обязанности финансового директора биржи Георгий Урютов. Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 11 миллиардов рублей или 30% от чистой прибыли биржи по МСФО за 2022 год.

"Как уже сообщалось ранее, основными факторами, повлиявшими на данное решение, были регуляторные нормативы, программа технологического переоснащения и необходимость инвестиций в развитие", — прокомментировал решение по дивидендам Урютов.

"В ответ на существенно изменившиеся внешние условия, наблюдательный совет Московской биржи совместно с менеджментом находится в процессе пересмотра стратегии группы, В связи с этим наблюдательный совет принял решение о временной приостановке действия пункта дивидендной политики, фиксирующей минимальное значение доли прибыли, направляемое на выплату дивидендов, на уровне 60%. Обновленная дивидендная политика будет представлена до конца третьего квартала 2023 года как часть пересмотренной стратегии группы", — сообщил он.