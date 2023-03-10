МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Московская биржа до конца третьего квартала представит обновленную дивидендную политику, сообщил на телеконференции для инвесторов исполняющий обязанности финансового директора биржи Георгий Урютов.

" Московская биржа

Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 11 миллиардов рублей или 30% от чистой прибыли биржи по МСФО за 2022 год.

"Как уже сообщалось ранее, основными факторами, повлиявшими на данное решение, были регуляторные нормативы, программа технологического переоснащения и необходимость инвестиций в развитие", — прокомментировал решение по дивидендам Урютов.

"В ответ на существенно изменившиеся внешние условия, наблюдательный совет Московской биржи совместно с менеджментом находится в процессе пересмотра стратегии группы, В связи с этим наблюдательный совет принял решение о временной приостановке действия пункта дивидендной политики, фиксирующей минимальное значение доли прибыли, направляемое на выплату дивидендов, на уровне 60%. Обновленная дивидендная политика будет представлена до конца третьего квартала 2023 года как часть пересмотренной стратегии группы", — сообщил он.