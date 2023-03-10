МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу после выхода статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32%, до 32150,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 11242,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3896,2 пункта.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, в то время как аналитики полагали, что показатель не изменится. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч при прогнозируемом росте на 205 тысяч.

По словам главы отдела инвестиционного анализа BNY Mellon Investment Management Джейка Джолли (Jake Jolly), которого цитирует портал MarketWatch, в данных по занятости много "смешанных" сигналов, и рынкам необходимо дождаться статистики по инфляции.

"Нам нужно набраться терпения и подождать, потому что мы получим информацию по инфляции во вторник", — сказал Джолли.

Статистика по рынку труда и потребительским ценам имеет большое значение для инвесторов, поскольку это два основных показателя, на которые опирается Федрезерв США при определении своих дальнейших действий в монетарной политике.