МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,6% и поднялся на 0,2% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. СМИ: Silicon Valley Bank Financial может продать бизнес

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,61%, до 2276,25 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 942,75 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, РТС опустился на 0,28%.