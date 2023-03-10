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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230310/840033291.html
Российский рынок акций снизился на 0,6 процента за сессию
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,6% и поднялся на 0,2% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 10.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,6% и поднялся на 0,2% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,61%, до 2276,25 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 942,75 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,18%, РТС опустился на 0,28%.