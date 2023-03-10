МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу подскочили более чем на 1% на фоне снижения доходности казначейских облигаций и финансовых рынков в целом, сообщает Reuters. Опасения относительно проблем банковского сектора перевесили позитивные данные по рынку труда и поспособствовали покупкам золота в качестве актива-убежища.

Около 15.10 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,5%, до 1859,05 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 15 февраля. Фьючерсы на золото подорожали на 1,6%, до 1863,60 доллара за унцию.

Проблемы финансовой группы SVB, специализирующейся на кредитовании технологических компаний, оказали давление на мировые рынки и привели к обвалу акций банковского сектора, поспособствовав повышению спроса на золото, используемого в качестве актива-убежища во времена неопределенности.

"Я полагаю, что в центре внимания рынка золота находится доходность казначейских облигаций, а она сегодня снизилась, что оказало поддержку котировкам", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Турбулентность на финансовых рынках, а также данные США, свидетельствовавшие о менее высоком, чем ожидалось, росте среднего почасового заработка в феврале, привели к снижению доходности казначейских облигаций. Это оказалось на руку золоту, которое не приносит гарантированного дохода. Указанные данные позволяют надеяться на то, что ФРС может менее агрессивно повышать процентные ставки, даже несмотря на сильные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

"Данные по зарплатам в США оказались менее оптимистичными, чем ожидалось, смягчив эффект от более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда", — считает Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"В конце недели склонность участников рынка к риску снижается, что подстегивает небольшие покупки золота и серебра в качестве активов-убежищ", — добавил он.

Спот-цены на серебро выросли на 2,8%, до 20,62 доллара за унцию. По итогам недели котировки могут снизиться на 2,8%.

Платина подорожала на 2%, до 963,09 доллара за унцию и может продемонстрировать самое сильное недельное падение с ноября 2022 года. Палладий вырос в цене на 0,6%, до 1396,94 доллара за унцию.