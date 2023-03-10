МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 26,75 доллара, или на 1,46% — до 1 861,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,82% — до 20,532 доллара за унцию.

Уровень безработицы в феврале неожиданно вырос до 3,6% с 3,4% в январе. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч, что выше ожиданий, но слабее показателя прошлого месяца в 504 тысяч.

Как прокомментировал агентству MarketWatch портфельный менеджер Granite Shares Джефф Клирмэн (Jeff Klearman), цены на золото выросли после публикации отчета о занятости, "реагируя на более высокий, чем ожидалось, уровень безработицы… и число занятых, значительно меньшее, чем в предыдущие месяцы".