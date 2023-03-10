МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы продемонстрировали по итогам пятницы снижение, за неделю также оказались в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,67%, до 7 748,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,3%, до 7 220,67 пункта, немецкий DAX — на 1,31%, до 15 427,97 пункта.

За неделю FTSE 100 уменьшился на 2,5%, CAC 40 — на 1,73%, DAX — на 0,97%.

Пессимизм инвесторов во всем мире вызвали события вокруг американского Silicon Valley Bank, который в четверг заявил о намерении разместить акции в рамках возмещения потерь от продажи ценных бумаг. На этом фоне акции банка обрушились в цене более чем на 60%, а в пятницу торги были приостановлены. Позднее канал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает продажу бизнеса после неудачной попытки привлечения средств.

Также в пятницу мировые фондовые рынки оценивали февральские данные по рынку труда в США. Безработица в стране неожиданно выросла до 3,6% с уровня января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч.