МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций вслед за нефтью и разнонаправленной динамики курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Дефицит бюджета США в феврале составил 262 миллиарда долларов

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 1,5%, до 2241 пункта.

Цена на нефть марки Brent сползет примерно на 2 доллара, до 80,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе – более чем на 1 цент, до 1,053 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе повысится на 10 копеек, до 76,2 рубля, евро — сползет на 60 копеек, до 80,4 рубля, юаня – на 4 копейки, до 10,93 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что близится череда заседаний центробанков: 16 марта заседание проведет ЕЦБ. Как ожидается, европейский регулятор повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). На следующий день состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, регулятор может удержать ключевую ставку на уровне 7,5%, однако не исключено и небольшое повышение (на 25 б.п., до 7,75%). Также не за горами заседание Федрезерва США(22 марта).

Учитывая, что ждать во вторник сильного торможения инфляции в США вряд ли стоит, до заседания ФРС на мировых рынках могут сохраняться коррекционные настроения, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Бегство инвесторов в защитные активы провоцирует сильная экономическая статистика в США, дополненная жесткими заявлениями главы Федрезерва. Все вместе это усиливает вероятность более высокого значения базовой процентной ставки ФРС в текущем году, что негативно для перспектив фондового рынка. Дополнительное давление действует из-за проблем у ряда американских банков, в том числе работающих с сегментом криптовалют", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Нефтяные фьючерсы вновь показывают слабость и могут развить нисходящее движение к февральским минимумам 79,15 доллара и 72,3 доллара по сортам Brent и WTI соответственно при дальнейшем ослаблении мирового аппетита к риску и укреплении доллара", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и МЭА, напоминает она. Динамика цен также во многом может определяться блоком ключевых макроэкономических данных по экономике Китая за февраль (явных негативных сигналов не ожидается), считает аналитик.

"Нефть будет продолжать находиться под давлением ожиданий сокращения спроса в развитых экономиках, и данные по Китаю не смогут переломить тенденцию. Вероятно, Brent будет тестировать 80 долларов за баррель, и нельзя исключать вероятность ухода котировок ниже этого уровня", — прогнозирует Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Из важной экономической статистики и публикаций будущей недели Бахтин отмечает февральский индекс потребительских цен в США, ежемесячный отчет ОПЕК (вторник), блок макроданных КНР, в том числе сведения по темпам промпроизводства и динамике розничных продаж, индекс цен производителей США (среда).

Еженедельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице, информация по новостройкам в США в феврале будет в четверг, индекс потребительских цен еврозоны и объем промышленного производства в Штатах за минувший месяц в пятницу, добавляет он.

РУБЛЬ БУДЕТ ЛОВИТЬ СИГНАЛЫ ОТ ЦБ

В преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставке рубль останется под давлением, учитывая недавнее возобновление роста объемов импорта и снижающихся цен на нефть, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Ключевая ставка, вероятно, останется без изменений, жесткий сигнал может стать более четким, добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

На фоне замедлившейся, по недельным данным, инфляции, но выросших инфляционных ожиданий, высоких расходов бюджета и дефицита кадров в отдельных отраслях ЦБ РФ, вероятно, оставит ключевую ставку у 7,5% годовых и сохранит жесткий сигнал, также считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На этом фоне влияние итогов заседания ЦБ на динамику курса и российского рынка, вероятно, будет слабым. В целом для курса сохраняет свою актуальность диапазон 74,75-76,75 рубля за доллар", — оценивает он.

"Курс доллара останется выше 76 рублей, но сильных движений мы не ждем", — говорит Андрей Манько из РИА Рейтинга.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии значимых корпоративных драйверов могут следовать за внешними настроениями и продолжить колебания недалеко от сопротивлений 2300 и 960 пунктов, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

С технической точки зрения при улучшении общей рыночной конъюнктуры индекс Мосбиржи по-прежнему имеет шансы на выход в район 2320-2325 пунктов, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский фондовый рынок также будет в миноре, однако ожидания дивидендов и динамика инфляции будут поддерживать российские бумаги. Скорее всего, снижение будет несколько меньше, чем у мировых индексов", — полагает Манько из РИА Рейтинга.

"От рынка акций в начале следующей недели мы ждем небольшого отката — индекс Мосбиржи может инерционно отступить в зону 2200-2250 пунктов. Но к концу недели, в отсутствие негативных данных по Китаю, склонны ждать оживления спроса на "фишки" финансового сектора во главе со Сбербанком, а также сырьевых компаний", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

До конца марта дивидендный драйвер может появиться по акциям Сбербанка, но точной даты рассмотрения вопроса выплат эмитент не обозначил, полагает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В ближайшие дни финансовые результаты за конец 2022 года по МСФО представят TCS Group, Polymetal, "Распадская", VK и X5 Retail Group, при этом указанные компании за последний год не выплачивали дивидендов в том числе из-за технических сложностей. Решения по выплатам за 2022 год должны принять советы директоров "Белуги" и "Совкомфлота", акции которых на этой неделе уже подскочили до новых локальных пиков", — обращает внимание она.

По мнению Манько из РИА Рейтинга, лучше рынка будут акции химических концернов и металлургов, а хуже рынка — акции банков и телекоммуникационных компаний.

"Хотя Сбербанк и представил хорошую отчетность по МСФО за 2022 год (чистая прибыль составила 270,5 миллиарда рублей) и по РСБУ за январь-февраль (чистая прибыль — 225 миллиардов рублей, в феврале банк заработал 115 миллиарда рублей), подтверждая долгосрочные дивидендные ожидания, однако конкретики по сумме дивидендных выплат за прошлый год организация так и не предоставила", — обращает внимание Локтюхов из Промсвязьбанка.

"На этом фоне акции банка не смогли пройти сопротивление в зоне 173-175 рублей и несколько откатились. Мы считаем, что откат бумаг "Сбера" будет носить ограниченный характер, и склонны по-прежнему рекомендовать их к покупке, учитывая ясные перспективы дальнейшего улучшения финпоказателей, привлекательный ожидаемый дивидендный профиль и высокий потенциал фундаментального роста. Мы повысили нашу оценку справедливой стоимости акций банка до 245 рублей", — добавляет он.

Эксперт ожидает оживления спроса, в первую очередь — нефтегазового сегмента, где он выделяет акции "Новатэка", "Роснефти" и "Лукойла".